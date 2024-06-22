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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 والقنوات الناقلة ، فيشهد العديد من المباريات الهامة في الممتاز، وكأس أمم أوروبا، وكوبا أمريكا.

 

الدوري المصري الممتاز 
إنبي مع الجونة 7 مساء - ONTime Sports

طلائع الجيش مع سموحة 7 مساء - ONTime Sports

 

كوبا أمريكا 
بيرو مع تشيلي 3 صباحا 
 

كأس أمم أوروبا

التشيك مع جورجيا 4 مساء - beIN Sports HD 1 Max

تركيا مع البرتغال 7 مساء- beIN Sports HD 2 Max

بلجيكا مع رومانيا 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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