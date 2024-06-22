شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد اللطيف لـ ”الخليج 365”: لم نتخاذل فى مباراة 6-1 والأهلي كان محظوظا والان مع تفاصيل الخبر

- من حق شيكابالا الاحتفال بالكونفدرالية ولماذا لم يهاجم أحد شناوي الأهلي؟- التوفيق ساند الأهلي في مباراة الستة وكل هجمة كانت بهدف- مصطفى محمد مهاجم مصر الأول وليس له بديل محلي أو محترف- الحظ ساند كولر وبطولات أي مدرب خارج الأهلي صفر- الزمالك بحاجة لـ 7 لاعبين والاستقرار يعيد الأبيض لدوري الأبطال

من المنصورة تألق ليلفت أنظار القلعة البيضاء، فانضم إلى نادي الزمالك باحثاً عن تدوين المجد والتاريخ مع فرسان ميت عقبة، ونجح في التتويج خلال مسيرته مع القلعة البيضاء بـ 10 ألقاب، كان أغلاها لقب دوري أبطال أفريقيا 2002، والذي حصده الفريق الأبيض للمرة الخامسة في تاريخه والأخيرة حتى الآن، وظهر خلالها عبد اللطيف بمستوى متميز استحق معه جائزة أفضل لاعب في تلك النسخة، عن نادي الزمالك والعودة إلى منصات التتويج الأفريقية ومباراة القمة الشهيرة بين القطبين تحدث عبد اللطيف لليوم السابع في كثير من الأمور نعرضها في الحوار التالي:

هل كنت تتوقع تتويج الزمالك بالكونفدرالية في الموسم الجاري؟

بالفعل كنت متوقع تتويج الزمالك باللقب، جوميز أدى 80% من المباريات بشكل جيد واللاعبون قدموا مستوى جيد، ومجلس الإدارة ساند الفريق بشكل كبير، على الرغم من ظروف النادي وأن بعض الأمور الفنية لم تكن على النحو الأمثل في ذهاب الدور النهائي أمام نهضة بركان، لكن جوميز صحح الأمور هنا، الفريق بالكامل قدم مستوى متميز، وفي مقدمتهم، المثلوثي وزيزو وأحمد حمدي ودونجا وسيف الجزيري.

ما رأيك في وصول الأهلي والزمالك للسوبر الأفريقي ومن تراه اقرب للقب؟

إنجاز كبير للكرة المصرية أن يكون الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، لكن الأهلي يمتلك سكواد محترم ولديه فريقين جاهزين للمباريات، على عكس ظروف الزمالك وغياب لاعبين مؤثرين، الزمالك يعتمد على 13 لاعباً فقط عكس الأهلي، ولكن هذا ليس مقياساً ونتمنى أن تكون مباراة ممتعة ويتوج الزمالك باللقب، مباريات القطبين لا تعترف بالورق بدليل فوز الزمالك في آخر لقاء بالدوري.

حدثنا عن ذكريات أول قمة وأول هدف في الأهلي؟

أول هدف لي كان في هذه القمة في مرمى عصام الحضري بعد تسديدة هيثم فاروق التي ارتدت لأسكنها الشباك، الإذاعة الداخلية للملعب قالت إن هيثم فاروق سجل الهدف أثناء ذهابي للجماهير لأفرح معهم والسبب كان إن الكاميرا في الملعب أظهرت هيثم فاروق بعد الهدف، عقب ذلك جريت علي الخط ناحية الجهاز الفني وأبلغت حلمي طولان المدرب العام في هذا الوقت أن يقول لإذاعة الملعب أن وليد من قام بالتسجيل وليس هيثم فاروق، علي الفور قام طولان بإبلاغهم وعليه صححوا الأمر، وعندما قالوا اسمي هتفت الجماهير لي بشدة.

ما هي أسعد لحظة كروية تلقيتها عندما كنت لاعباً؟

التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا كانت اللحظة الأفضل، وحصلت خلالها على جائزة أفضل لاعب،

ما رأيك في موجة الهجوم على شيكابالا ؟

كلام فاضي، شيكابالا قائد الفريق وله الحق أن يفعل أي شئ، بعض الناس تقلل من إنجازاته، لماذا لم يتحدث أحد عن رفع الشناوي لكأس دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، ولم يقل له أحد أنه أخذ اللقطة، لكن شيكابالا أسطورة نادي الزمالك ومش هنقول مصر عشان الناس بتزعل، بسبب الغيرة والنفسنة.

ماهي التدعيمات التي يحتاج إليها الزمالك؟

الزمالك يحتاج إلى 6 أو 7 لاعبين، في مراكز، قلبي دفاع، لاعب وسط، جناحين أيمن وأيسر، ومهاجم.

بعد انتقال امام عاشور للأهلي والسعيد وناصر للزمالك هل انتهى عصر الانتماء؟

إمام عاشور لم ينتقل من الزمالك مباشرة إلى الأهلي، ولكنه عاد من الاحتراف إلى الأهلي، ولذلك الأهلي لم يأخذه من الزمالك، ولو كان هناك ضوابط على عقد احترافه بعد العودة إلى مصر كان من الممكن أن يعود إلى الزمالك، وكذلك ناصر ماهر لم ينتقل من الأهلي للزمالك، البعض كبر الأمور وأرى أن ذلك احتراف وهذه هي كرة القدم في كل العالم واحنا اللي بنكبر المواضيع.

كيف تقيم أداء جوميز مع الزمالك؟

جوميز بسير بشكل جيد مع الزمالك، نجح في تحقيق الكونفدرالية وفاز على الاتحاد في الدوري، ويحتاج إلى الاستمرارية كان يعاني من ضغوط كثيرة قبل الكونفدرالية ولكن الآن الأمور مستقرة إلى حد كبير.

ما رأيك في أداء الأهلي مع كولر؟

أرى أن الحظ ساند كولر، والتوفيق مطلوب في كرة القدم، ظاهرة الجميع يعلمها زهي أن أي مدرب يحصد بطولات مع الأهلي ولكن بعد رحيله لا يحصد أي بطولات في أي مكان، وهذه يعني أن اللاعبين على المستوى، بالتأكيد المدرب له دور ، لكن خبرات اللاعبين كبيرة والمنظومة كلها تساند.

باعتبارك ضمن الجيل الأخير الذي توج بدوري أبطال أفريقيا.. ماذا ينقص الزمالك لاستعادة البطولة بعد 22 سنة من الغياب؟

الاستقرار الإداري والفني والتدعيمات المستمرة، هو أهم ما يحتاج إليه الزمالك للتتويج بهذا اللقب، خاصة أن الفترات الماضية لم يكن هناك أي استقرار، عندما تحقق الاستقرار حصدنا الكونفدرالية ونتمنى أن نبدأ الموسم الجديد على نظافة وتنتهي أزمة القيد ومع وجود الاستقرار والتدعيمات يمكن تحقيق اللقب.

من هو مهاجم مصر الأول من وجهة نظرك؟

مصطفى محمد، ولا أرى أن هناك بديل له من الدوري أو المحترفين، وفي غياب مصطفى محمد لا يمكن أن نجد من يؤدي دوره مع المنتخب، "ليس له بديل".

كيف ترى وجود للتوأم على رأس الإدارة الفنية للمنتخب؟

حسام وإبراهيم حسن يمتلكان تاريخاً كبيراً، ولهما الحق بالحصول على فرصة تدريب المنتخب، وأرى أن فرصتنا سهلة في التأهل لكأس العالم وهذه ستكون انطلاقة جيدة، ولكن يجب عدم التعامل مع المنتخب بمنطق النجم الأوحد والاعتماد فقط على محمد صلاح

هل ابتعد الزمالك عن المنافسة عن الدوري بالموسم الجاري؟

الزمالك بعيدا عن المنافسة نوعاً ما لكن الأمل موجود، بالرغم من انتصارات بيراميدز ومؤجلات الأهلي، الأمور صعبة لكنها ليست مستحيلة، ولكن الزمالك الآن يحتاج إلى الفوز بكل مبارياته وانتظار تعثر المنافسين، وعموماً بطولة الكونفدرالية كانت هي الأهم في ظل الظروف التي مر بها النادي،

ما رأيك في أداء الأجانب مع الزمالك؟

الجزيري مهاجم دولي محترم، والمثلوثي يقدم مستوى جيد جداً، ويستحقان الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

حدثنا عن كواليس مباراة 6-1؟

المباراة كان بها توفيق كبير جداً للأهلي، كل هجمة قام بها الأهلي سجل من خلالها، وأيضاً الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ، الجهاز الفني لم يكن على المستوى في تلك المباراة، لعبنا بطريقة لعب لم نتدرب عليها حتى خلال التدريبات، كل هذه الأمور أدت لتلك النتيجة، كل شئ كان خاطئ في تلك المباراة سواء تشكيل أو إدارة فنية.

هل كان هناك تخاذل من اللاعبين في المباراة كما ادعى البعض؟

الجميع بتحمل مسؤولية تلك المباراة، لكن بالتأكيد لم يكن هناك تخاذل، الأداء فقط كان سئاً، وذلك لأننا كان مطلوب منا أدوار لم يسبق لنا أن تدربنا عليها أصلا.