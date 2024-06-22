شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم التحضير لموقعة قمة الدورى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم السبت التحضير لمباراته أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ضمن تحضيراته لمواصلة حصد أكبر عدد من النقاط في مشواره بالمسابقة من أجل استعادة صدارة الدوري والتي يتربع على قمتها بيراميدز في الوقت الحالي.

وأغلق الأهلي ملف مباراة الداخلية التي أقيمت أمس ، الجمعة، بأستاد السلام والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع برنامج التحضير لمباراة قمة الكرة المصرية من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لقمة الدوري، حيث سيناقش معاونيه في البرنامج المحدد ضمن التحضير لمواجهة الزمالك من أجل تحضير لاعبيه فنيا وذهنيا ونفسيا قبل قمة الدوري، من أجل الخروج بالثلاث نقاط.

ويقوم كولر بمشاهدة مقاطع فيديو لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأبيض، وأبرز العناصر المؤثرة في صفوفه، وأسلوبه في وضعية الدفاع وفي تحضير العب وبناء الهجمة من الأسفل، وموقفه عند قطع الكرة من لاعبيه والمساحات الموجودة في خطه الخلفي.

ويركز كولر على وضع الخطة المناسبة من أجل تخطي الزمالك وتحقيق الفوز والتمسك بأمل المنافسة على حصد لقب الدوري المصري المتوج به فريقه في النسخة الأخيرة.