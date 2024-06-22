شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاده: سنة عدت وأنا راضي ودائما محقق بطولات والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النجم حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، بعد مشاركته في فوز المارد الأحمر على الداخلية، أمس الجمعة، مؤكدا أنه سنة عدت بحلوها ومرها وأيضا حقق فيها إنجازات وبطولات فردية وجماعية.



حسين الشحات يحمل تورتة عيد ميلاده

ونشر الشحات، عبر حسابه على انستجرام، صورا من احتفاله بعيد ميلاده، صحبها بالقول: "الحمد لله.. سنة عدت من العمر ولسه بنحاول ونعافر، سنة عدت وأنا راضي ومحقق بطولات ومحقق نجاحات وإنجازات كتير فردية وجماعية، سنة عدت فيها الحلو وفيها اللي أنا راضي بيه سواء إصابات أو عدم توفيق وكله أنا راضي بيه".



حسين الشحات

وأضاف الشحات: "الحمد لله والجاي أحسن أكيد وأنا واثق في ربنا ان هعدي الفترة دي وهبقي أحسن وأحسن أكيد لأن كله بإيد ربنا، يارب افرجها من عندك يارب، وأنا هسعي وهعمل كل اللي عليه والباقي عليه ربنا".

وتابع الشحات: "شكرا لكل واحد واثق فيا ومتأكد ان هعدي كل الصعب، شكرا لأمي وزوجتي وأولادي واخواتي، شكرا لكل الناس اللي دايما في ضهري وواثقة فيا".





واحتفل حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى، أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ32، حيث إنه من مواليد 21 يونيو 1992، ويرتبط الشحات بقصة عشق فريدة مع القلعة الحمراء فهو يشجع الأهلى منذ نعومة أظافره وضحى بالكثير من أجل ارتداء القميص الأحمر.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان وكان قريبا من الأهلى بعد اختياره عن طريق محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى، لكن الأهلى تراجع عن التعاقد مع الشحات ليتجه اللاعب للمقاصة عام 2014 ولمدة 4 مواسم، ويبزغ نجمه مع الفريق الفيومى قبل أن ينتقل للعين الإماراتى ثم ينضم للأهلى ويصبح صائد الأهداف الجميلة.

وإجمالا.. شارك حسين الشحات في 216 مباراة مع الأهلى بكل البطولات سجل خلالها 51 هدفاً وصنع 46، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدوري ثلاثة مرات وكأس مصر ثلاثة مرات والسوبر المصري ثلاثة مرات ودوري أبطال أفريقيا أربعة مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات.



