جوميز مدرب الزمالك يواجه عقوبة الإيقاف 8 مباريات بعد إحالته للانضباط

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القاهرة - سامية سيد - يواجه جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات بعد احالته للجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن إحالة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إلى لجنة الانضباط بعد أحداث مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

وكان جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك دفع الحكم الرابع عاطف حسين في مباراة الأبيض أمام المصري البورسعيدي اعتراضا على ركلة الجزاء التي أهدرها الأبيض مطالبا باحتسابها هدفا لتجاوزها خط المرمى.

وكان جوزيه جوميز رصدته الكاميرات وهو يقوم بدفع الحكم الرابع عاطف حسين لمباراة المصري والزمالك بعد عدم احتساب هدف زيزو بعدما أكد الحكم أحمد الغندور بعد العودة لـVAR عدم تخطي الكرة خط المرمي.