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نجم الأهلي يعلق على وفاة مشجعين .. أفشة : يارب أحسن ختامنا واحفظ شبابنا وبناتنا وبلادنا

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الشارقة - اميمة ياسر - أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه لفقدان مشجعتي النادي، اللتين وافتهما المنية في حادث سير بعد المباراة السابقة، كذلك علاء العطار مشجع الأبيض.

ونشر أفشة صورا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال رفض احتفاله بالهدف: "في حاجات بتحصل بتتمني من كل قلبك أنك متعيشهاش، أيام نفسك تعديها وتنسي حزن كبير".

وأضاف: "الله يرحم علاء العطار ويصبر أهله، الله يرحم نورهان ونرجس ويرزقهم جنات النعيم، يارب أحسن ختامنا واحفظ شبابنا وبناتنا وبلادنا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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