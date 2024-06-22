تشيكل بلجيكا المتوقع لمواجهة رومانيا الليلة في كأس الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب بلجيكا مساء اليوم السبت، مع نظيره منتخب رومانيا، في لقاء مشتعل يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2024، على ملعب «راين إينرجي ستاديون».

تشيكل بلجيكا المتوقع أمام رومانيا في أمم أوروبا

حارس المرمى: يكوين كاستيلس

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - ووت فايس - يان فيرتونخين - آرثر ثيات

خط الوسط: يوري تيليمانس - أمادو أونانا - كيفين دي بروين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جون باكايوكو - روميلو لوكاكو

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم أوروبا يورو 2024

1- رومانيا برصيد 3 نقاط (من مباراة واحدة).

2- أوكرانيا برصيد 3 نقاط (من مباراتين).

3- سُلوفاكيا برصيد 3 نقاط (من مباراتين).

4- بلجيكا من دون نقاط (من مباراة واحدة).

وتنطلق مباراة بلجيكا ورومانيا، في كأس أمم أوروبا يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ورومانيا في كأس أمم أوروبا

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، في الشرق الأوسط وسيجري بث مباراة بلجيكا ورومانيا على قناة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق حفيظ دراجي