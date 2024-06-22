ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب رومانيا مساء اليوم السبت، مع نظيره منتخب بلجيكا، في لقاء مشتعل يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2024، على ملعب «راين إينرجي ستاديون».

تشيكل رومانيا المتوقع أمام بلجيكا في أمم أوروبا

حارس المرمى: فلورين نيتا

خط الدفاع: أندري راتيو – أندري بوركا – دراجوشين – بانكو

خط الوسط: رازافان – مارين – ستانسيو

خط الهجوم: دينيس مان – دراغوش – كومان

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم أوروبا يورو 2024

1- رومانيا برصيد 3 نقاط (من مباراة واحدة).

2- أوكرانيا برصيد 3 نقاط (من مباراتين).

3- سُلوفاكيا برصيد 3 نقاط (من مباراتين).

4- بلجيكا من دون نقاط (من مباراة واحدة).

وتنطلق مباراة بلجيكا ورومانيا، في كأس أمم أوروبا يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ورومانيا في كأس أمم أوروبا

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، في الشرق الأوسط وسيجري بث مباراة بلجيكا ورومانيا على قناة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق حفيظ دراجي