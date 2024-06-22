موعد مباراة جورجيا و التشيك في بطولة يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب جورجيا لمواجهة قوية اليوم السبت، مع نظيره منتخب التشيك في إطار منافسات المجموعة السادسة لبطولة دوري الأمم الأوروبية يورو 2024، في لقاء مثير يتنافس فيه الفريقين على الصعود للأدوار المؤهلة في المجموعة.

وكان منتخب التشيك خسر أمام نظيره منتخب البرتغال بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولي، بينما خسر جورجيا 3-1 على يد منتخب تركيا.

ليدخل المنتخبين اللقاء تحت شعار " لا بديل عن الفوز" للتمسك بأمل التأهل إلى الدور التالي، خصوصا بعد خسارتهما في الجولة الأولي.

موعد مباراة جورجيا و التشيك

من المقرر أن تقام مُباراة جورجيا والتشيك اليوم في الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فولكسبارك.

حكم المباراة:

يُدير اللقاء الحكم الألماني، دانيل سايبيرت.

معلق المباراة:

يعلق على أحداث المباراة المعلق الرياضي اليمني، حسن العيدروس.

القنوات الناقلة:

تنقل المباراة قنوات بين سبورتس الناقل الرسمي والحصري لحقوق البث لبطولة الأمم الأوروبية «يورو 2024»، عبر القنوات التالية:

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