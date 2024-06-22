شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه إلى الإسكندرية لخوض مباراة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، اليوم السبت، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد فنادقها، استعداداً لخوض مباراة سيراميكا في الجولة 27 من الدوري والتي تجمع الفريقين في السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب.

وكان المصري قد خاض المران الأساسي مساء أمس، الجمعة، باستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته أمام سيراميكا بالجولة السابعة والعشرين من الدوري.

وتأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، وجاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.