شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن منتخب سيدات اليد 2004 فى بطولة العالم قبل مواجهة سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب سيدات اليد 2004 حالياً ثالث مواجهاته بختام الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا عندما يلتقى نظيره السويسرى، بعد تحقيق الفوز فى أول مواجهتين على تسيلى و تونس على التوالى.

ونرصد معلومات عن منتخب سيدات الفراعنة بصفة خاصة والمنافسة بصفة عامة كالتالى:

منتخب مصر أحرز 51 هدفا فى مواجهتين من 89 تصويبة، حيث حقق الفوز على تشيلى 26- 16 ثم تونس 25- 24.

مريم عمر هداف المنتخب برصيد 13 هدف من 16 تصويبة بنسبة 81%.

1748 هدفا تم تسجيلها حتى الآن فى المنافسة من أصل 3039 تصويبة.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا أحمد.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم للشابات فى نسختها الـ24، والتى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخب سويسرا ومنتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب تشيلى.