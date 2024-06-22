تحذير عاجل من رئيس لجنة الحكام قبل مباراة القمة

حذر البرتغالي بيريرا، رئيس لجنة الحكام المصرية، مسئولي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام من تعيين أي حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك.

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ويلتقي الاهلي والزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد بيريرا لمسئولي الاتحاد المصري على أنه لا يتوافر حكام صفوة حاليًا بسبب انشغالهم بالتحكيم في بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا اللتان تلعبان في الوقت الحالي.

وأضاف بيريرا على أنه لا يفضل تعيين حكام أجانب لمباراة القمة، حيث أنه يرى من الأفضل أن يتم دعم الحكام المصريين وإسناد مباريات القمة لهم.

وأبلغ بيريرا مسئولي اتحاد الكرة على أنه لن يتحمل تبعيات قرار إسناد مباراة القمة المقبلة لحكام أجانب على حساب الحكام المصريين.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، حصدها من 20 مباراة.