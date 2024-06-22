3 غيابات مؤثرة في صفوف الاهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب الداخلية بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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ويغيب عن صفوف النادي الاهلي في مباراة الزمالك المقبلة ثلاثة غيابات مؤثرة وهم الدولي التونسي علي معلول لإصابته في وتر أكيلس، كما يغيب وسام أبو علي لإصابته في الكاحل ويغيب بيرسي تاو لإصابته في العضلة الأمامية.

وكان الاهلي قد تلقى الهزيمة في مباراة الدور الأول من الزمالك بهدفين لهدف، حيث يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الثلاثاء لرد اعتباره.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها من 20 مباراة.