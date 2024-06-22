غيابات الزمالك عن مباراة القمة أمام الاهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريياته، استعدادًا لمواجهة الاهلي، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على حساب فاركو بهدفين دون رد، ليصل الأبيض إلى النقطة الـ34.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة القمة المقبلة كل من محمد شحاتة بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات، كما يغيب محمد عبد الشافي ومحمود الونش وأحمد حمدي لإصابتهما بالرباط الصليبي.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاهلي في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف، حيث أحرز ثنائية الزمالك سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق من 20 مباراة، فيما يحتل الاهلي وصافة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 18 مباراة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف أحمد حمدي، فيما توج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد.