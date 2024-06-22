الثنائي الأجنبي يثير أزمة في الاهلي

أثار الثنائي الأجنبي أحمد قندوسي لاعب الاهلي المعار لسيراميكا كيلوباترا، ومحمد الضاوي كريستو أزمة دخل صفوف الفريق الأحمر بعد طلبهما الرحيل عن النادي.

وطلب قندوسي من مسئولي الاهلي حسم موقفه سواء بالعودة إلى النادي أو الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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وأبلغ مسئولو لجنة تخطيط الاهلي، السويسري مارسيل كولر قرارهم بالموافقة على عودة القندوسي في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع سيراميكا كيلوباترا في الفترة الأخيرة.

وأكد كولر للجنة تخطيط الاهلي على عدم رغبته في عودة اللاعب، خاصة وأنه لا يتوافق مع طريقة لعبه، كما أنه يوجد أكثر من لاعب بديل في مركزه، وهو ما أثار أزمة بينه وبين مسئولي الأحمر.

من جانبه طلب محمد الضاوي كريستو الرحيل عن صفوف النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، بسبب خروجه من الحسابات الفنية للمدرب السويسري.

وحقق المارد الأحمر الفوز أمس على نظيره الداخلية بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.