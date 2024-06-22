"كنت في الحج".. ثروت سويلم يتراجع عن تصريحاته بشأن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، سبب تصريحاته الأخيرة بشأن رفض الزمالك خوض أي مباراة بعد لقاء فاركو، مشيرا إلى أنه يحترم ويقدر الأبيض.

وقال سويلم في تصريحات سابقة: "طلب الزمالك غريب جدا، هل هناك وقت متاح أصلا لإنهاء جدول المباريات لكي نُحدث فيه مثل هذا الخلل؟، من المسموح أن يكون للنادي مطالب مشروعة، والزمالك تم تأجيل عدة مباريات له، لكنه ليس كالنادي الأهلي ولم يشارك في عدد البطولات التي شارك فيها".

وبرر سويلم تصريحاته السابقة، عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر، وقال: "كنت في الحج ولا أعلم الأمور كيف كانت قبل تصريحاتي عن الزمالك، وكل الاحترام والتقدير للزمالك، وعامر حسين أخطر الفرق كلها بالمؤجلات منذ فبراير، وجميع الأندية المشاركة خارجيا تم تأجيل مبارياتها".

وأضاف: "تصريحاتي عن أن الزمالك خارج المنافسة؟ لست أنا من يحدد من ينافس ومن لا ينافس، لم أوفق في تصريحاتي السابقة عن الزمالك لأنني كنت غير جاهز للحديث إعلاميا".

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