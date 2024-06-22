شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أجانب و3 مصريين على طاولة الأهلي لاختيار مدرب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

وضع شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلى، عدداً من السيناريوهات على طاولة مجلس إدارة النادى من أجل البت فى أحدهم خلال الفترة المقبلة، يتقدمهم ملف المدير الفني الجديد والذي سيتولى تدريب الفريق الأول لسيدات الأهلي.

وأفادت مصادر بالنادي الأهلي، بأنه هناك سيناريوهين لملف المدير الفني الجديد للفريق، الاتجاه الأولى هو مدير فني أجنبي، سواء أوروبي أو أفريقي، والاتجاه الثاني تعيين مدير فني مصري من نجوم فريق الأهلي السابقين.

وفتح الأهلي خطوط اتصال مع عدد من المدربين الأجانب، وهم ثلاثة مدربين من 3 جنسيات مختلفة، بجانب تحديد قائمة من 3 مدربين من نجوم الأهلي القدامى بينهم من مثل منتخبات مصر المختلفة، وخوض تجارب احترافية خارجية.

ومن المقرر أن يحسم مسؤلو النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، ملف المدير الفني المقرر إسناد المهمة له لوضع آلية العمل خلال الفترة المقبلة، وبدء فترة الإعداد قبل المشاركة الموسم الجديد في الدوري الممتاز للسيدات، وهناك ترجيع تام لفكرة المدرب الأجنبي.