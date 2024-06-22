قرار عاجل في الزمالك قبل مباراة القمة المقبلة

يعقد مسئولو الزمالك اجتماعًا عاجلاً بمقر النادي الأبيض مع مسئولي رابطة الأندية المصرية؛ وذلك بسبب أزمة مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي عن رفضه خوض أي مباراة بمسابقة الدوري المصري الممتاز منها مباراة القمة المقبلة، قبل خوض باقي مؤجلات الدور الأول.

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ومن المقرر أن يعقد مسئولو رابطة الأندية اجتماعًا مع مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة؛ لحل أزمة رفض الزمالك لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها يوم 25 يونيو الجاري.

يُذكر أنه في حالة انسحاب الزمالك من خوض مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي سيتعرض لثلاث عقوبات من قبل رابطة الأندية واتحاد الكرة وهي كالتالي..

حال انسحاب أي فريق من خوض مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز يعتبر خاسرًا بهدفين دون رد.

يخضم من الفريق المنسحب ثلاث نقاط من رصيد نقاطه في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويعاد ترتيب الفريق وفق جدول المسابقة.

معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقًا لتقرير الحكم والمراقبين، ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار المناسب طبقًا للائحة.