3 عقوبات تنتظر الزمالك حال انسحابه من مباراة القمة أمام الاهلي

ما زال موقف مباراة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك غامضًا، خاصة بعد تأكيد مسئولو الزمالك على عدم خوض أي مباراة لحين انتهاء كل فريق من خوض مؤجلاته ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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يُذكر أنه حال انسحاب نادي الزمالك من خوض مباراة القمة أمام الاهلي فإنه ستطبق عليه لوائح رابطة الأندية واتحاد الكرة، والتي تأتي كالتالي..

حال انسحاب أي فريق من خوض مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز يعتبر خاسرًا بهدفين دون رد.

يخضم من الفريق المنسحب ثلاث نقاط من رصيد نقاطه في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويعاد ترتيب الفريق وفق جدول المسابقة.

معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقًا لتقرير الحكم والمراقبين، ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار المناسب طبقًا للائحة.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 20 مباراة.