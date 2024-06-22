بيان رسمي من رابطة الأندية بشأن انسحاب الزمالك من مباراة القمة

أصدر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عضو رابطو الأندية المحترفة بيانًا رسميًا للتعليق على قرار الزمالك بالانسحاب من مباراة القمة المقبلة.

وهدد مسئولو الزمالك عقب مباراة الصري البورسعيدي عدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مباراة فاركو إلا بخوض كل الفريق مؤجلاتها من الدور الأول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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وأكد بيان رابطة الأندية على أنه تم تنفيذ فترات التوقف التي طلبها منتخب مصر لمساعدة الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن طوال الأجنده الدولية وخارج الأجنده الدولية؛ وذلك تماشيًا مع سياسة دعم المتتخبات الوطنية.

وأضاف البيان إلى أن فترات التوقف الخاصه بالنادي الاهلي بوصفه صاحب المشاركات الأكثر قاريًا وعالميا تم الوفاء بها، وكذلك توقفات الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وهذه الأندية الثلاثه تشارك بعدد مباريات أقل من الأهلي.

واختتم بيان لجنة المسابقات، إنه تم تأجيل مباريات الدوري من يوم 31 مارس إلى 3 أبريل، وحدد موعد نهاية الموسم الجاري من الدوري المصري وهو يوم 16 أغسطس المقبل.