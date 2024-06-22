جوميز يتلقى صدمة قبل مواجهة الاهلي في القمة

تلقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة، وذلك قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأبلغ محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز، بعدم جاهزية سيف الدين الجزيري لخوض مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي؛ وذلك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى العضلة الخلفية.

وغاب الجزيري عن مباراة الزمالك أمس أمام فاركو والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها الأبيض من 20 مباراة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي عن رفضه خوض أي مباراة بمسابقة الدوري المصري الممتاز منها مباراة القمة المقبلة، قبل خوض باقي مؤجلات الدور الأول.