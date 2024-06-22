ماذا قدّم ثنائي الزمالك الشاب عمار ياسر ومحمد السيد بمباراة فاركو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت مباراة الزمالك ونظيره فاركو التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في مؤجلة من الجولة 12 من الدوري ظهور الثنائي الشاب عمار ياسر ومحمد السيد.

المباراة كانت قد انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة؛ حيث دفع المدير الفني للفريق الأبيض جوزيه جوميز باللاعب عمار ياسر مع بداية الشوط الثاني بدلًا من ناصر ماهر، فيما دفع باللاعب محمد السيد بدلًا من مصطفى شلبي بالدقيقة 86.

وتُعد هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها عمار بقميص الزمالك في الدوري بالموسم الجاري 2023/2024 بعدما تم تصعيده من قبل؛ حيث شارك معه بكأس دبي الدولي وسجل هدفًا بمرمى أهلي جدة.

ولمس صاحب الـ 18 عاماً الكرة خلال الشوط الثاني 25 مرة مررها 15 مرة منها 13 تمريرة صحيحة، فيما سدد كرة على المرمى وأخرى خارج المرمى.

وقام بمراوغتين صحيتين، فيما فاز بـ 4 التحامات أرضية من أصل 7 خاضهم.

يُذكر أن عمار يُجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والمهاجم.

وعلى الجانب الآخر لمس محمد السيد الكرة خلال العشرة دقائق التي خاضهم 7 مرات مررها 4 مرات بدقة 100%.

وفاز صاحب الـ 18 عامًا بالتحامين أرضيين من أصل 3 خاضهم.

يُذكر أن السيد يُجيد اللعب في مركز خط الوسط وصانع اللعب.

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