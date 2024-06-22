شادي محمد ينفي عبر الخليج 365 شراء الأهلي نادي دلفي للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نفى شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي، شرائهم لنادي دلفي لكرة القدم النسائية، مشيرًا إلى أنهم أخطروا اتحاد الكرة بتكوين الفريق الخاص بهم.

وقال شادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "اتخذنا خطوات وتعاقدنا مع لاعبات بالفعل، لكننا نحافظ على السرية، ولكن كل ما يقال بإننا حصلنا على نادي دلفي، هذا كلام ليس له أساس من الصحة، وأخطرنا اتحاد الكرة بأننا سنشارك في بفريقنا".

وأتم مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي تصريحاته بقوله: "أهدافنا واضحة ولا أعلم من أين يأتي الناس بهذا الكلام، ونعمل على تكوين فريق نسائي مثل الرجال".

وكان الأهلي أعلن مطلع شهر يونيو الجاري، اعتماد مجلسه قرار لجنة التخطيط بتعيين شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، مع تكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة.

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