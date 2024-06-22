شادي محمد: الأهلي سيصبح رائدًا في الكرة النسائية.. ولا نعرف سوى المركز الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي، عن أهدافهم من تكوين فريقً لكرة القدم النسائية، مشيرًا إلى أنهم يسعون لقيادة اللعبة.

وقال شادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "نهدف لإنشاء قاعدة صحيحة، لأن هن المستقبل، وسيقدن اللعبة، ليصبح الأهلي كالعادة رائدًا، ونبحث عن المواهب وتوسيع القاعدة، ونريد أن نترك سمعة طيبة لدى الناس، والأهلي دائمًا عندما يُشارك في شيء يقوده، والجميع كان منتظر دخول الأهلي اللعبة، ونعمل لأن الأهلي رائدًا في الإدارة".

وأضاف: "الكابتن ثابت البطل عمل لائحة للرجال، مصر كلها تسير عليها حاليًا، ونبني حاليًا الفريق بأسس النادي، والمركز الثاني مثل الأخير، لا نلعب سوى على البطولات، ولكن الطبيعي أننا نحتاج بعض الوقت لترتيب صفوفنا، ونرى من يستحق ارتداء قميص النادي ومن يستحق تدريب الفريق".

وأتم مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي تصريحاته بقوله: "أشكر الخطيب والإدارة وأنا قادم من خليفة كرة وبطولات ليس فشل، وعلى مدار تاريخي مع الأهلي، لا أعرف سوى المركز الأول والفوز بأكثر من 8 بطولات أفريقيا، ولن (أهزر) في البنات، وأطمع في بطولة أفريقيا وكل البطولات، وإن شاء الله بالعمل الجماعي ومنظومة الأهلي كالعادة هننجح".

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