"بسبب مباراة ودية منذ 11 عاماً".. فيفا يُغرم اتحاد الكرة ربع مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ألزمت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد المصري بدفع غرامة قدرها ربع مليون دولار بسبب مباراة ودية في عام 2013.

وأشارت لجنة الانضباط، عبر خطاب رسمي حصل الخليج 365 على نسخة منه اليوم السبت، إلى أن اتحاد الكرة لديه مهلة 30 يومًا منذ تلقيه الإخطار لدفع المبلغ المستحق وحال انتهاء المهلة دون الدفع لوكيل المباريات مارك بيولي سيتم إعادة تقييم المسألة من قبل لجنة الانضباط، لفرض عقوبات إضافية على وجود إمكانية للتقدم بطعن خلال 21 يوماً من تلقي الإخطار.

ويأتي القرار، بحسب لجنة الانضباط، بسبب عدم التزم اتحاد الكرة، بالعقد المبرم مع وكيل المباريات مارك بيولي، بشأن المشاركة في بطولة " matchworld cup" الودية عام 2013، والتي كان من المقرر أن تشهد تواجد أبطال أوكرانيا وروسيا ومصر والسعودية.

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