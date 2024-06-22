شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب كولر بتجهيز كريستو بسبب ضغط المباريات والإصابات والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادي الأهلي من مارسيل كولر المدير الفني للفريق إعادة النظر فى موقفه مع التونسي محمد الضاوي كريستو، ومنح اللاعب فرصة للمباريات الفترة القادمة، لاسيما مع ضغط المباريات وتعرض عدد من اللاعبين للإصابات.

وطلب مسئولو الأهلي من كولر أن يمنح كريستو فرصة مثل باقي اللاعبين، لتقييم موقفه من البقاء في الأهلي أو الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، لاسيما بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة الفترة الأخيرة وخرج من حسابات كولر الفنية.

كريستو الذي انضم للأهلي في يناير 2023 من النجم الساحلي التونسي إلى صفوف الأهلى لمدة أربع سنوات ونصف السنة لم يظهر مع كولر إلا على فترات مُتباعدة، الأمر الذي جعل اللاعب يطلب الرحيل.

ولا يشارك كريستو مع الأهلي ويخرج بشكل دائم من حسابات كولر، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل والعودة إلى تونس، حيث يميل لقبول العروض المقدمة من تونس عن البقاء في الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولى.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع برنامج التحضير لقمة الدوري أمام الزمالك، من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا، حيث سيناقش معاونيه البرنامج المحدد من أجل الخروج بالثلاث نقاط.