شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدات مباراة الأهلى والزمالك المقبلة فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الجدل تسيطر على الشارع الرياضى حول موقف إقامة مباراة الأهلى والزمالك، المحدد لها فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة بالدورى الممتاز من عدمها، فى ظل تمسك الزمالك بموقفه من عدم لعب أى مباراة إلا بعد انتهاء جميع الفرق من مواجهات الدور الأول.

ج..أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، تمسك إدارة الأبيض بموقفها المعلن من مباريات الدوري المصري خلال الأيام القليلة الماضية حتى آخر لحظة. وقال سالم إن نادي الزمالك موقفه واضح بأنه لن يخوض أى مباريات جديدة حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

ج..يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، السبت، التحضير لمباراته أمام الزمالك، ضمن تحضيراته لمواصلة حصد أكبر عدد من النقاط في مشواره بالمسابقة، حال صدور أى قرارات أخرى من جانب الزمالك، من أجل استعادة صدارة الدوري والتي يتربع على قمتها بيراميدز في الوقت الحالي.

ج.. يجُهز البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،اللاعبين تحسباً لخوض مباراة القمة أمام الأهلى ،ويعقد المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين،يطالبهم فيها بمواصلة تدريباتهم بشكل طبيعى بعيداً عن قرارات مجلس الإدارة، خاصة أنهم سينفذوها في كلا الحالتين ،وشدد عليهم بعدم التركيز في أي أمور خارج الملعب، مشدداً عليهم ببذل أقصى جهد وعدم التفريط فى أى نقاط.

ج..أعلن محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام داخل اتحاد الكرة، أنه حتى الآن هناك طاقم تحكيم مصري مرشح لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقبلة، مشيرا فى تصريحات تليفزيونية إلى أن إدارة القمة بطاقم تحكيم أجنبي لا يعني تراجع الحكم المصري، موضحا أن لجنة الحكام تريد طاقم تحكيم مصرى للقمة بينما اتحاد الكرة يريد حكما أجنبيا، ونحن نريد المصلحة العامة ولن ندخل فى صراع بسبب الخلاف على هوية حكم القمة بين أجنبي ومصري.

ج..حقق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.