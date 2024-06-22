شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تكشف أسباب مؤجلات الدورى وتحدد موعد نهايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية أسباب تأجيل بعض المباريات خلال مسابقة الدورى بالموسم الجارى، والتى أدت إلى وجود عدد من المباريات المؤجلة التى لم تلعب حتى الآن.

وقالت لجنة المسابقات، إن فترات التوقف التي طلبها منتخب مصر تم تنفيذها حتى يتم مساعدة الجهاز الفني طوال الأجندة الدولية وخارج الأجندة الدولية، تماشياً مع سياسة دعم المتتخبات الوطنية.

وأكدت اللجنة، أن فترات التوقف الخاصة بالأهلي بوصفه صاحب المشاركات الأكثر قارياً وعالميا تم الوفاء بها، وكذلك توقفات الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وهذه الأندية الثلاثه تشارك بعدد مباريات أقل من الأهلي.

وكشفت اللجنة عن مواعيد انتهاء مواسم الدورى الماضية، كما حددت موعد انتهاء الموسم الحالى فى 16 أغسطس 2024، وجاءت نهاية الدوريات الماضية كالتالى..

-دورى 20/19 انتهى يوم 31 أكتوبر 2020

دورى 21/20 انتهى يوم 28 أغسطس 2021

دورى 22/21 انتهى يوم 30 أغسطس 2022

دورى 23/22 انتهى يوم 26 يوليو 2023

دورى24/23 تحدد له 16 اغسطس 2024