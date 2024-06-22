شكرا لقرائتكم خبر عن كولر أفضل مدير فني أجنبي يقود الأهلي بعد مانويل جوزيه.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

نجح السويسري مارسيل كولر فى دخول القائمة الذهبية للمدربين الأجانب الذين تولوا تدريب الأهلي ، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق على مدار موسم ونصف الموسم، وتمكن خلالها من حصد 8 ألقاب محلية وقارية.



وقاد كولر الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا "مرتين" كأس مصر "مرتين"، السوبر المصري "3 مرات"، الدوري المصري "مرة واحدة"، بخلاف الحصول على برونزية كأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية 2023.



وبفضل الإنجازات التي حققها كولر أصبح ثاني أفضل مدير فني أجنبي يحقق إنجازات مع الأهلي الذي نجح فى حصد 20 بطولة مختلفة مع النسور الحمر، ولكن الداهية البرتغالي حقق ألقابه مع الأهلي على ثلاث ولايات متفرقة، ما بين 2001 إلى 2002 كولاية أولى ومن 2003 إلى 2009 كولاية ثانية، ومن 2011 إلى 2012 كولاية ثالثة.



وما يميز كولر عن جوزيه أن حقق 5 ألقاب فى موسم واحد بعدما حصد السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر، بينما كان أكبر إنجاز مع جوزيه حصد الرباعية دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري.



واستمرت السلسلة المميزة لكولر مع الأهلي بعدما حقق 3 بطولات فى النصف الأول من الموسم الحالي بعد التتويج بلقب كأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا وينافس على بطولتين أخريين وهى الدوري المصري وكأس مصر.



وتولى كولر تدريب الأهلي بداية الموسم الماضي 2022 / 2023 خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، حيث نجح فى تقديم مستويات وطفرة كبيرة بالأهلي ونجح فى تطوير أداء عدد كبير من اللاعبين.