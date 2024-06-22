شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 يونيو العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، ارتفاع أسهم وسام أبو على فى المشاركة مع الأهلى أمام الزمالك، جوميز مدرب الزمالك يواجه عقوبة الإيقاف 8 مباريات بعد إحالته للانضباط .

ارتفاع أسهم وسام أبو على فى المشاركة مع الأهلى أمام الزمالك

يقترب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من دخول قائمة مباراة القمة ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في قمة الدوري المصري، بعدما انتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي قبل مباراة فريقه الأخيرة ضد الداخلية، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الماضية بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم في أول مشاركة رفقة منتخب فلسطين في مباراته أمام لبنان.

جوميز مدرب الزمالك يواجه عقوبة الإيقاف 8 مباريات بعد إحالته للانضباط

يواجه جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات بعد احالته للجنة الانضباط باتحاد الكرة.

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن جميع المحاولات الودية لإقناع التونسي رامي البدوي لاعب الفريق السابق، بتقسيط مستحقاته المتأخرة لدى النادي، باءت بالفشل، وبات النادي مطالباً بسداد تلك المستحقات التي تقارب النصف مليون دولار خلال ساعات حتى لا يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة بالكونفدرالية.

يواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" وسيف الجزيري ومهاب ياسر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم تأهيلية الخاصة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للشفاء من الإصابات التي يعانوا منها.

محمد عواد يخضع للتحقيق فى الزمالك..اليوم يخضع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للتحقيق في الثالثة عصر اليوم السبب أمام الشئون القانونية بالقلعة البيضاء بعد تصرفه تجاه زميله حسام عبد المجيد في مباراة المصري البورسعيدى بالجولة 27 من الدورى المصري الممتاز (دورى nile)، وانتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الثلاثى "محمد الشناوى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم| فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري. وغاب الثلاثى عن مباراة الأهلى مع الداخلية التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب رغبة كولر فى حصولهم على راحة من توالى المباريات المحلية.

خسر المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004 أمام سويسرا بنتيجة 31 - 22 فى ثالث مواجهاته ضمن منافسات بطولة العالم بمقدونيا، ضمن مباريات النسخة رقم 24 للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.