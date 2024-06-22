شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المستوى الثانى للدورة التدريبية للرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

انطلق المستوى الثاني للدورة التدريبية لمدربى الرخصة A الأفريقية بمركز المنتخبات الوطنية ، اليوم السبت، ويستمر الكورس حتى الخميس 27 يونيو، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين ويحضره 25 مدربا من الدارسين فى الدورة.

وكان المستوى الأول قد انتهى يوم 26 مايو الماضى وحاضر به كل من فتحى نصير وشطة و جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك ومحمود فايز مدرب منتخب مصر السابق ودكتور وائل الرفاعى ودكتور أحمد حيدر ودكتور أاحمد ساهر.

واشتملت محاضرات الدورة على ورش عمل عن الإعداد البدني والمهاري والخططي ومحاضرات طرق اللعب الحديثة وتحليل الأداء وعلم النفس الرياضى .

وشارك في دورة الرخصة A كلا من محمد صلاح نجم الزمالك السابق وسمير كمونة نجم الأهلى السابق وأحمد سامى مدير فنى سموحة ورضا شحاتة وحسن مصطفى وعبد الحميد حسن عبدالله رجب ومؤمن عبدالغفار ايمن المزين وأحمد فتح الله ويوسف حمدى وكرم مرسي وحسن موسي وأيمن السراج.



جانب من الدورة