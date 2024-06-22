شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيراميدز يحفز اللاعبين والجهاز الفنى لتحقيق بطولة الدورى فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ممدوح عيد، رئيس نادى بيراميدز، على الاجتماع بلاعبى الفريق والجهاز الفنى بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، للتحدث معهم عن مدى أهمية المرحلة المقبلة فى حسم لقب الدورى.

وتحدث ممدوح عيد مع اللاعبين والجهاز الفنى حول ضرورة التركيز فى مباريات الفريق المتبقية بمسابقة الدورى، والعمل على مواصلة سلسلة الانتصارات، لتحقيق الإنجاز التاريخى بالتتويج بلقب الدورى لأول مرة فى تاريخ النادى.

وطلب رئيس بيراميدز من اللاعبين عدم التهاون أو التراخى فى أى نقطة طوال مشوار الفريق فى مبارياته المتبقية بالمسابقة.

من جانبه أكد المدير الفنى أن الإدارة توفر كافة طلبات الجهاز الفنى واللاعبين، وتخلق بيئة صحية تساعد على تحقيق البطولات، مؤكدًا إنه سيقاتل مع اللاعبين من أجل التتويج بلقب الدورى.

ونجح يورتشيتش منذ أن قررت إدارة النادى توجيه الشكر للبرتغالى جايمى باتشيكو، فى تقديم أوراق اعتماده وإثبت للجميع إنه مدرب صاحب خبرات كبيرة ويمتلك عقلية فنية على أعلى مستوى، بخلاف شخصيته القوية التى سيطر بها على غرفة ملابس الفريق.

ومنذ توليه المهمة لم يتعرض بيراميدز تحت قيادة يورتشيتش لأي هزيمة في بطولة الدوري، بل حقق الفريق تحت قيادته واحدة من أهم وأكبر سلاسل الفوز في تاريخ النادي بعدما حقق 11 فوزا متتاليا ورفع رصيده إلى 59 نقطة، في الصدارة.

ويقترب فريق بيراميدز من تحقيق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بلقب الدورى لأول مرة فى تاريخه، حيث يزال المدرب الكرواتي يطارد حلمه على رأس القيادة الفنية لنادي بيراميدز ويحقق النجاح المستمر في الدوري ويرفع رصيد بيراميدز من الانتصارات والنقاط ويقربه من الدوري.