شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز سيف الجزيرى تحسبًا لإقامة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، على تجهيز التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، تحسبًا لمواجهة الأهلى الثلاثاء المقبل.

وخضع سيف الدين الجزيرى لبرنامج تأهيل خاص، بعد إصابته فى العضلة الخلفية، التي تسببت فى استبعاده من قائمة المنتخب التونسى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويرغب جوميز في تجهيز الجزيري بالشكل الأمثل للعودة لمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.