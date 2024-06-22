شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف الزمالك قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسري مارسيل كولر، المديرالفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق الزمالك بمشاهدة مبارياته الاخيرة فى الدوري المصري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الابيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



