جورجيا تتعادل إيجابيًا مع التشيك في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة جورجيا والتشيك أمام بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتُقام منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بألمانيا، حيث تتواصل الإثارة في دور المجموعات بمواجهات قوية.

تقدم المنتخب الجورجي في المباراة عن طريق جيورجيس ميكاوتادزي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل اللاعب باتريك شيك للتشيك في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.

وتحتل التشيك المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما تأتي جورجيا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة، فيما تتصدر تركيا صدارة الترتيب بثلاث نقاط، والبرتغال ثانيًا بثلاث نقاط أيضًا.

وكان المنتخب الجورجي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

في خط الدفاع: كفيركفيليا، جورام كاشيا، لاشا دفالي.

في خط الوسط: جورجي تسيتيشيفلي، زوريكو دافيتاشفيلي، أنزو مكفابيشفيلي، جيورجي كوشوراشفيلي، أوتار كاكابادزه.

في خط الهجوم: ميكوتادزي، خفيشا كفاراتسخيليا.

بينما بدأ المنتخب التشيكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ستانيك.

الدفاع: هوليس، هراناك، كريبتشي.

الوسط: كوفال، سوستشيك، بروفود، يوراسيك.

الهجوم: سيرني، هلوتشيك، شيك.