الحسين عموتة يرحل عن تدريب الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - رحل المدرب المغربي الحسين عموتة عن تدريب منتخب الأردن الأول لكرة القدم، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه مع النشامى بالوصول للمباراة النهائية من كأس اَسيا النسخة الماضية.

وكان المنتخب الأردني قد تلقى خساة من نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية من كأس اَسيا.

وأصدر الاتحاد الأردني بيانًا رسميًا، يكشف من خلال تفاصيل رحيل عموتة تدريب النشامى، والذي جاء كالتالي: "يعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتا المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة".

وتابع: "يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتا في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الإتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".