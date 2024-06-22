يورو 2024.. جورجيا تتقدم على التشيك في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم المنتخب الجورجي على نظيره التشيكي بهدف نظيف، وذلك خلال الشوط الأول، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، حيث تشهد البطولة العديد من الإثارة والمتعة خلال المواجهات السابقة منها.

جاء هدف المنتخب الجورجي عن طريق اللاعب جيورجيس ميكاوتادزي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

وكان المنتخب الجورجي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

في خط الدفاع: كفيركفيليا، جورام كاشيا، لاشا دفالي.

في خط الوسط: جورجي تسيتيشيفلي، زوريكو دافيتاشفيلي، أنزو مكفابيشفيلي، جيورجي كوشوراشفيلي، أوتار كاكابادزه.

في خط الهجوم: ميكوتادزي، خفيشا كفاراتسخيليا.

بينما بدأ المنتخب التشيكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ستانيك.

الدفاع: هوليس، هراناك، كريبتشي.

الوسط: كوفال، سوستشيك، بروفود، يوراسيك.

الهجوم: سيرني، هلوتشيك، شيك.

الجدير بالذكر أن المنتخب التشيكي تلقى خسارة من نظيره البرتغالي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولي، بينما خسر جورجيا 3-1 على يد منتخب تركيا.