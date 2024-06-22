7 نجوم خارج مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

ضربت الغيابات صفوف فريقي الاهلي والزمالك قبل خوض مباراة القمة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة القمة المقبلة خمس لاعبين وهم كل من محمد شحاتة بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات.

كما يغيب محمد عبد الشافي ومحمود الونش وأحمد حمدي لإصابتهما بالرباط الصليبي، كما يغيب سيف الدين الجزيري لعدم تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاهلي في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف، حيث أحرز ثنائية الزمالك سيف الدين الجزيري.

ويغيب عن النادي الاهلي في مباراة القمة المقبلة كل من بيرسي تاو لإصابته في العضلة الأمامية، كما يغيب علي معلول لإصابته بقطع في وتر أكيلس.

ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق من 20 مباراة، فيما يحتل الاهلي وصافة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 18 مباراة.