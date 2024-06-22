الكشف عن الوجهة المقبلة لـ بيرسي تاو في حال الرحيل عن الاهلي

أكدت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن بيرسي تاو، مهاجم النادي الاهلي، يفضل العودة إلى أوروبا حال مغادرة الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل، مع انتهاء عقده.

و أوضح موقع “كيك أوف” الجنوب أفريقي أن تاو يجذب اهتمام نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن.

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وأشار الموقع إلى وجود اهتمام من أندية خليجية أيضًا بضم اللاعب.

و أكد الموقع أن تاو يركز حاليًا على اللعب مع الاهلي في الدوري المصري بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله في نهاية الموسم.

يُذكر أن عقد بيرسي تاو مع الاهلي ينتهي في يونيو 2025، ويسعى النادي الأحمر لتجديد عقده.

وتشير هذه التقارير إلى رغبة تاو في خوض تجربة جديدة في أوروبا، بعد نجاحه مع الاهلي خلال السنوات الماضية.

ويستعد الاهلي في الوقت الحالي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز الثلاثاء المقبل.