موسيماني يكشف عن ناديه القادم

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الاهلي، عن وجهته القادمة له بعد الرحيل عن فريق أبها الهابط من الدوري السعودي.

وكان بيتسو موسيماني قد هبط بفريق أبها إلى الدرجة الثانية بعد الفشل في تحقيق نتائج جيدة في دوري روشن.

ولم يحسم موسيماني حتى الآن وجهته المقبلة، وأشارت بعض التقارير إنه من الممكن أن يعود للتدريب في مصر مرة آخرى.

وقال موسيماني في حواره مع شبكة “iDiski Times”: ” ماذا سوف أحقق في جنوب أفريقيا، لقد حققت هنا الدوري 5 مرات متتالية، ليس هناك ما أفعله في مثل هذا العمر”.

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وتابع “إذا سألتني عن اختياري سأحب أن أعود إلى السعودية مرة أخرى، هناك دوري قوي وكل الإمكانات متاحة لك، فأنت تواجه ساديو ماني ويانيك كاراسكو وهناك لاعبون كبار هناك، أفضل المدربين يكونوا هناك”.

وأردف “هناك أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا، سيكو فوفانا، الجميع مميز في السعودية، يوجد أيضًا كاليدو كوليبالي، هذا هو الدوري الذي أريد أن أكون فيه، فهو المكان الذي سيستضيف كأس العالم 2034″.

واختتم” علمت أن من الممكن أن يتواجد كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي السعودية، اعتقد أن الدوري السعودي هو المكان الذي أريد البقاء فيه، حيث أريد أن أكون”.