تطورات انتقال يحيى عطية الله إلى الاهلي

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات في انتقال المغربي يحيى عطية الله لاعب فري سوتشي الروسي، إلى الاهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير أكدت في الفترة الماضية أن يحيى عطية الله يقترب من الانتقال إلى الاهلي ليكون البديل المستقبلي حال رحيل، التونسي على معلول.

وأشارت التقارير أن المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، أندريه أورلوف، قد حسم حقيقة انتقال اللاعب إلى اللاعب وقال في تصريحات: “لا أعرف من أين أتت تلك الشائعات؟، كيف يمكنه إنهاء العقد ولا يزال مستمرًا حتى يونيو 2026؟”.

وواصل: ” لدينا عروض من بعض الأندية الروسية ولكن على سبيل الإعارة، ولم يعد يحيى إلينا حتى يتم مناقشة أي شيء حتى الآن”.

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وتابع: “لقد حاولت التواصل مع بعض المسؤولين في الاهلي، ولكن كان هناك تجاهل تام ولم يرد أحد على الهاتف، هذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها هذا الموقف”.

وأكمل:” ما جعلني أفعل ذلك هو الصحافة المصرية والوكلاء الذين جعلوني أعتقد أنهم مهتمون حقًا باللاعب”.

وأردف “ليس لدينا مشكلة مع الاهلي نحن منفتحون على التفاوض مع الجميع”.

واختتم:” اللاعب حاليًا في إجازة ولا يوجد مشاكل بينه وبين نادينا في الوقت الحالي، كان يلعب مع منتخب المغرب وحصل على إذن للراحة”.