تفاصيل مثيرة في تحقيق الزمالك مع محمد عواد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة في أزمة محمد عواد، حارس مرمى الفريق، مع زميله حسام عبد المجيد، مدافع الفريق.

ووفقًا للمصدر، فقد حضر عواد إلى التحقيق الذي أجري معه اليوم داخل النادي، وأبدى تقبله لأي عقوبات قد تُفرض عليه من قبل الإدارة، مؤكدًا أنه لا يوجد لديه أي أزمة في هذا الأمر.

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وأوضح المصدر أن عواد أكد خلال التحقيق أنه يتواجد داخل النادي منذ 5 سنوات، ولم يسبق له أن أثار أي أزمة مع أي زميل له في الفريق، وأن ما حدث مع عبد المجيد لم يكن سوى “نرفزة ملعب”.

وأضاف المصدر أن عواد، بصفته أحد قادة الفريق، يرى أنه من واجبه التحدث مع جميع اللاعبين داخل الملعب لمصلحة الفريق، وأن أزمته مع عبد المجيد قد انتهت بالفعل داخل غرفة الملابس.

وختامًا، أكد المصدر أن من المنتظر عودة محمد عواد للتدريبات مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان عواد، قد غاب عن مواجهة الزمالك أمام فاركو والتي انتهت بالفوز بهدفين مقابل لاشئ أمس في الدوري المصري.