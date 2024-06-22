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"بينهم مبابي".. ودية أمام شباب نادِ ألماني تُجهز بدلاء فرنسا لمواجهة بولندا في يورو 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن آلية الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب لتجهيز لاعبيه لمباراة بولندا المقبلة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره بولندا عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو في ثالث منافسات دور المجموعات بيورو 2024.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، في تقرير لها اليوم السبت، أن اللاعبين البدلاء في مباراة منتخب بلادها الماضية أمام هولندا سيخوضون مباراة ودية أمام فريق تحت 21 عامًا بنادي بادربورن الألماني لتجهيزهم لمواجهة بولندا.

وانتهت مباراة منتخب فرنسا أمام نظيره هولندا بالجولة الثانية بالتعادل السلبي وسط جلوس مبابي على مقاعد البدلاء.

وغاب مبابي عن المشاركة مع منتخب فرنسا بالمباراة الماضية بعد إصابته في مباراة الجولة الأولى أمام النمسا بكسر في الأنف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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