يورو 2024.. الجمهور التركي يشعل الألعاب النارية في شوارع ألمانيا قبل مواجهة البرتغال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما قبل مباراة تركي والبرتغال كثافة عددية من جمهور المنتخبين في شوارع ألمانيا.

وأشعلت الجماهير التركية الألعاب النارية في الشوارع الألمانية المحيطة بملعب سيجنال إدونا بارك.

ويلاقي المنتخب التركي نظيره البرتغالي اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة يورو 2024.

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