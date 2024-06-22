"اكتساح لبرازيل أوروبا".. تاريخ مواجهات المنتخب البرتغالي أمام تركيا قبل لقائهما في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة نظيره منتخب تركيا اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة في المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سيجنال إيدونا بارك".

وتعد هذه هي المواجهة رقم 10 التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 9 مواجهات من قبل في مختلف المسابقات.

ويشهد تاريخ مواجهات المنتخبين معاً تفوقاً كبيراً لصالح المنتخب البرتغالي، حيث تمكن منتخب برازيل أوروبا من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

وسجل لاعبو المنتخب البرتغالي في مرمى منتخب تركيا 19 هدفاً، وتلقت شباكهم 9 أهداف فقط.

وبالعودة إلى مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أوروبا، سنجد أن هذه المباراة ستحمل الرقم 4 بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها في 3 مباريات سابقة بالبطولة، تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق الفوز في الثلاث مباريات.

والنجم البرتغالي أوزيبيو، يعد هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معاً برصيد 4 أهداف.