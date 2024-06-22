"منع دخول المدرب ملعب اللقاء".. لقطة طريفة قبل بداية مباراة البرتغال وتركيا في بطولة أمم أوروبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهد ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، لقطة طريفة قبل بداية مباراة البرتغال ضد تركيا، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا 2024.

وقام حارس الأمن في ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، بمنع المدرب الإيطالي مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا من دخول الملعب، قبل أن يظهر البطاقة الخاصة به.

وتم السماح لمونتيلا بالدخول إلى ملعب المباراة، بعد أن قام أحد أعضاء الجهاز المعاون بإحضار البطاقة الخاصة بالمدرب، ليظهرها لفرد الأمن ليسمح له بعدها بالدخول.

ويلاقي المنتخب البرتغالي نظيره منتخب تركيا اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سيجنال إيدونا بارك".

ويشارك منتخب تركيا في المجموعة السادسة بالبطولة رفقة كلا من، "البرتغال، التشيك وجورجيا".

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالبطولة، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي المنتخب البرتغالي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.