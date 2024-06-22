شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق عمر كمال عبد الواحد بالأهلي فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص لحاق عمر كمال لاعب الأهلي بمباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء المقبل فى الدورى العام، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الأمامية وحاجته لبعض الوقت قبل التعافي والعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية.



وتعرض عمر كمال للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري، ثم غاب عن مباراة الداخلية أمس بسبب تلك الإصابة، وبات موقفه صعبا من اللحاق بالقمة 128 للدوري.

وأغلق الأهلي ملف مباراة الداخلية التي أقيمت أمس، الجمعة، باستاد السلام والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع برنامج التحضير لمباراة قمة الكرة المصرية من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لقمة الدوري، حيث سيناقش معاونيه في البرنامج المحدد ضمن التحضير لمواجهة الزمالك من أجل تحضير لاعبيه فنيا وذهنيا ونفسيا قبل قمة الدوري، من أجل الخروج بالثلاث نقاط.

ويقوم كولر بمشاهدة مقاطع فيديو لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأبيض، وأبرز العناصر المؤثرة في صفوفه، وأسلوبه في وضعية الدفاع وفي تحضير العب وبناء الهجمة من الأسفل، وموقفه عند قطع الكرة من لاعبيه والمساحات الموجودة في خطه الخلفي.

ويركز كولر على وضع الخطة المناسبة من أجل تخطي الزمالك وتحقيق الفوز والتمسك بأمل المنافسة على حصد لقب الدوري المصري المتوج به فريقه في النسخة الأخيرة.