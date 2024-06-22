شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طلائع الجيش وسموحة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة ، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مواجهة طلائع الجيش بعد قليل، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. الهاني سليمان.

خط الدفاع .. عبد الرحمن عامر ، حجاج بركات ، أحمد حكم ، طارق علاء.

خط الوسط .. محمد متولي "كناريا" ، دوكو دودو ، عمرو قلاوة ، أحمد خالد.

الهجوم .. جونيور أجايي ، مصطفى البدري.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى:



حراسة المرمى .. عماد السيد.

خط الدفاع .. أحمد متعب ، عمرو طارق ، محمد دياب ، أحمد عبد الرحمن.

خط الوسط .. فريد شوقي ، علي حمدي ، إسلام محارب.

الهجوم .. أحمد سمير ، جودوين شيكا ، يسري وحيد.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة، بينما يتقدم سموحة عليه بالتواجد في المركز السادس برصيد 38 نقطة.