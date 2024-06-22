اخبار الرياضه

تشكيل طلائع الجيش وسموحة فى دورى Nile

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طلائع الجيش وسموحة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة ، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مواجهة طلائع الجيش بعد قليل، باستاد جهاز ، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الممتاز "دورى Nile".

وجاء التشكيل كالتالى:
حراسة المرمى .. الهاني سليمان.
خط الدفاع .. عبد الرحمن عامر ، حجاج بركات ، أحمد حكم ، طارق علاء.
خط الوسط .. محمد متولي "كناريا" ، دوكو دودو ، عمرو قلاوة ، أحمد خالد.
الهجوم .. جونيور أجايي ، مصطفى البدري.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى:
 

حراسة المرمى .. عماد السيد.
خط الدفاع .. أحمد متعب ، عمرو طارق ، محمد دياب ، أحمد عبد الرحمن.
خط الوسط .. فريد شوقي ، علي حمدي ، إسلام محارب.
الهجوم .. أحمد سمير ، جودوين شيكا ، يسري وحيد.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة، بينما يتقدم سموحة عليه بالتواجد في المركز السادس برصيد 38 نقطة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا