شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة مودرن فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ايهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلي ، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مودرن فيوتشر غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى.

وضمت القائمة كلا من:

محمد فوزي ،أحمد عادل عبد المنعم وحاتم سكر ومحمد بيومي ومحمد دسوقي وعصام صبحي وعماد حمدى وهشام محمد ومحمد عمار وحسن صابر ونادر علاء وعبد الكريم مصطفى وعمر الساعي ومحمد خطاري ومحمد مخلوف وعبد الرحمن الدح ومحمد عبد السميع وعبد الله حسن وعبد الرحمن مجدى ومروان حمدى ونادر فرج وخالد النبريصي وعلب الملواني وايريك تراوري .

ويغيب عن اللقاء كل من، أحمد الشيخ، باسم مرسي للإصابة، ومحمد نصر لحصوله علي الإنذار الثالث، وحمدي النقاز للإيقاف من الفيفا، ومحمد هاشم، وكريم عرفات، وأحمد محسن، ومحمد حسن للاستبعاد الإداري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري التعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق، فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة فى دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

وعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى رحلة استكشاف فريق مودرن فيوتشر بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.