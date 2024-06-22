الاتحاد السكندرى يصدر بيان بعد اجراء "محمدين" عملية جراحية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بيان عقب إجراء الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين عملية جراحية مبديا دعائه بالشفاء العاجل وعودته من جديد للملاعب

وكان محمدين قد تعرض لوعكة صحية مفاجأة أجرى على إثرها عملية بالمعدة قبل عيد الاضحى بأيام قليلة وقد تلقى محمدين اتصال هاتفى من محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد اتصال هاتفى من رئيس نادى الاتحاد السكندرى وهو من خارج البلاد للإطمئنا على حالته الصحية عقب العملية

يذكر ان الكابتن إمام محمدين قد عاد لموقعه من جديد منذ ثلاثة اسابيع كرئيس قطاع الناشئين بزعيم الثغر وكان يتابع عن كثب اختبارات قطاع الناشئين بفرع نادى الاتحاد بسموحة